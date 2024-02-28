В галерее ARTODESSA Летнего театра Горсада работает выставка Евгения Голубенко

В галерее «ARTODESSA» Летнего театра Горсада работает выставка «Оптимистический пессимизм» известного сценариста и художника Евгения Голубенко.

Почти все работы этой экспозиции либо новые, либо художник нигде не показывал.

«Первые мнения с начала обстрелов были достаточно сюрреалистическими. Захотелось окончить начатые работы. Мысль, даже подсознательная, о возможности неожиданного внезапного конца живёт у всех, даже самых непугливых и бесшабашных. В результате производительность по сравнению с предыдущими временами резко увеличилась», — рассказывает Евгений Голубенко.

Автор много лет работал художником-постановщиком в кино. И вся жизнь – только с одним режиссёром: женой и партнёром, легендой мирового кинематографа Кирой Муратовой. Может быть, поэтому его проект «Оптимистический пессимизм» погружает в пространство, где надежда и разочарование сливаются воедино. А его творчество преисполнено причудливыми идеями и не менее удивительным их воплощением.

Выставка в субботу и воскресенье работает с 13 до 17 часов.

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