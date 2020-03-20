В Одессе задержали участников группировки, грабившей офисы

Правоохранители пресекли деятельность организованной этнической группировки, участники которой причастны к совершению разбойных нападений на офисы частных предпринимателей и государственных учреждений в Одессе и области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность организованной этнической группировки, участники которой причастны к совершению ряда разбойных нападений на офисы частных предпринимателей и государственных учреждений в Одессе и области. По данным следствия, в состав группы входили представители одной из нацменьшинств региона, преимущественно, с криминальным прошлым. Злоумышленники незаконно проникали в помещения, где хранилась наличность, и похищали немалые суммы денег. С начала этого года только на отделения Укрпочты, расположенные в отдалённых районах области, было совершено 10 нападений», — отметили в пресс-центре.



Также отмечается, что трёх активных участников, которые сейчас являются фигурантами ряда аналогичных уголовных производств, правоохранители задержали в соответствии со ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одном из райцентров области.



«Преступники пытались завладеть средствами, предназначенными для выплаты пенсий, социальной и адресной помощи», — говорится в сообщении.



В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении участникам группы о подозрениях.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщала Одесса News, днями одесские правоохранители задержали членов этнической группировки, которая «специализировалась» на кражах, грабежах и разбойных нападениях на посетителей развлекательных заведений города.

Фото: СБУ