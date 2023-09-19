Ночью над Одесской областью летали вражеские беспилотники

В ночь на 19 сентября противник применил ударные БпЛА типа Shahed-136/131, а также баллистическую ракету Искандер-М.

Об этом сообщает Воздушное командование ВСУ.

Всего зафиксированы пуски 30 ударных БпЛА с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск — РФ), а также одна баллистическая ракета «Искандер-М», которую противник выпустил с территории временно оккупированного Крыма в направлении Кривого Рога.

В результате боевой работы 27 «шахедов» уничтожены противовоздушной обороной по маршруту следования в южных, центральных и западных областях. Также на восточном направлении уничтожен разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.

Один вражеский беспилотник уничтожен над Одесской областью.

Во Львове три попадания в промышленные склады. Пострадал находившийся на месте 26-летний парень. В общей сложности, Силы ПВО сбили 15 из 18 «шахедов», которые летели атаковать Львовщину, — сообщили во Львовской облгосадминистрации.

Одесса News показала видеоролик, как бойцы Воздушного командования «Юг» отражали очередную ракетную атаку российских войск на Одесскую область.

Фото: ГУ ГСЧС Украины во Львовской области

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