В Одессе горела квартира, в Березовском районе — дом, есть жертвы

Вчера, 27 февраля, в 14:24, в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в квартире в доме по улице Архитекторской в Киевском районе Одессы.

Подробности пожара сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

«На месте спасателями было установлено возгорание домашнего имущества. В 14:37 пожар был локализован и в 14:39 — ликвидирован на общей площади ~5 м²», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара пострадал хозяин 1953 года рождения, который с отравлением продуктами горения в состоянии средней тяжести бригадой скорой помощи госпитализирован.

Причина пожара и ущерб – устанавливаются. От ГСЧС привлекались 5 единиц техники и 16 спасателей.

Ещё один пожар, но уже со смертельным исходом, произошёл вчера в Березовском районе — селе Валентиновка, на улице Шевченко.

«В 18:57 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме. По прибытию на место вызова спасателями было установлено возгорание домашнего имущества в одноэтажном частном жилом доме. В 19:57 пожар был локализован и в 20:31 — ликвидирован, на общей площади ~50 м². На месте пожара было обнаружено тело погибшего хозяина, гражданина 1973 года рождения», — говорится в оперативной информации ГСЧС.

Причина пожара и ущерб пока не установлены.

Как сообщала Одесса News, 25 февраля в Одессе случились пожары на станции техобслуживания по улице Николая Боровского и с двумя жертвами в Артиллерийском парке.

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