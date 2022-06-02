Одесская теннисистка Свитолина помогла финансово юным украинским теннисистам

Одесская теннисистка Элина Свитолина аккумулировала на счету своего благотворительного фонда средства для поддержки юных украинских теннисистов, потерявших возможность из-за войны тренироваться.

Об этом Свитолина сообщила в Instagram, пишет XSPORT.

«После 24 февраля всё время думаю о людях и о том, как им можно помочь. Чтобы поддержать юных украинских теннисистов, вынужденных уехать за границу и потерявших возможность тренироваться, мой фонд создал программу Tennis for Refugees.

В течение первых двух месяцев девушки и парни от 10 до 20 лет находились под полной опекой фонда, который оплачивал их проживание, питание и тренировку в теннисных академиях и центрах Европы.

65 тысяч евро – сумма, которую удалось аккумулировать для программы, созданной нами ради украинских спортсменов», сообщила известная тенниситка.

Как сообщала Одесса News, в марте 2022 года первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина опубликовала трогательное письмо, которое адресовала Украине, а также пообещала финансово помочь нашей армии.

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