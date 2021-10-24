«Моряки» сыграли вничью с львовянами

23 октября на стадионе «Черноморец» в Одессе «моряки» принимали футболистов из Львова.

Как сообщает официальный сайт ФК»Черноморец», перед стартовым свистком арбитра все присутствовавшие на стадионе минутой молчания почтили память умершего днями заслуженного тренера Украины Сергея Морозова.

С самого начала игры обе команды не спешили форсировать события, уделяя внимание обороне, тщательно готовясь к атакам.

«Но были и «возмутители спокойствия». В «Черноморце» — Цитаишвили, во «Львове» — Эрнест. Эти футболисты постоянно стремились обострить игру в нападении. До перерыва лучше получалось у грузинского хавбека «моряков». Георгий трижды угрожал воротам гостей со средних дистанций, выполнял львиную долю стандартов, успешно демонстрировал дриблинг вблизи «владений» львовян. На 30 минуте после навеса Вантуха в район 11-метровой отметки Цитаишвили был очень близок к успеху, но пробил без обработки над перекладиной. Ганский легионер ФК «Львов» в первом тайме, можно сказать, разминался: несколько его потенциально опасных ударов цели не достигли», — отмечается в спортивном комментарии к матчу.

Во второй 45-минутке «Черноморец» стал действовать более решительно в нападении. Но лишь на 71-й минуте встречи счёт был открыт. Михайленко, получивший передачу от Смирного, мощно выстрелил из-за штрафной площадки, мяч задел львовского футболиста и влетел в незащищённый угол ворот — 1:0.

Гости стремились отыграться, что и удалось им на 77-й минуте. Романчук сделал навес на линию вратарской, откуда никем не прикрытый Эрнест «расстрелял» ворота Кучерука — 1:1.

С таким счётом и завершился матч.

Турнирное положение команд таково: «Динамо» — 29 очков (после 11-ти игр), «Шахтер» — 29 (12), «Ворскла» — 24 (12), «Днепр-1» — 22 (11), «Заря» — 20 (11), «Александрия» — 19 (12), «Металлист 1925» — 19 (12), «Верес» — 18 (12), «Десна» — 18 (12), «Рух» — 11 (10) , «Колос» — 11 (10), «Ингулец» — 8 (11), «Львов» — 7 (12), «Черноморец» — 7 (12), «Минай» — 7 (10), «Мариуполь» — 4 (12).

Как сообщала Одесса News, 11 ноября в Одессе состоится товарищеский матч между сборными Украины и Болгарии.

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