MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. У одесских эпидемиологов нет замечаний к качеству воды на морских пляжах Одессы

У одесских эпидемиологов нет замечаний к качеству воды на морских пляжах Одессы

photo_2021-07-16_14-18-30-Cropped.jpg

На пляжах Одессы проведены очередные исследования качества морской воды.

Об этом сообщает ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».

Отмечается, что пробы морской воды, отобранные 12 июля в определённых контрольных точках Одессы, показали, что вода соответствует санитарно-микробиологическим показаниям во всех точках.

Как информировала Одесса News, в июле были произведены санитарно-химические исследования проб подземных вод и очищенной питьевой воды из бюветных комплексов на территории Одессы, показавшие её полную пригодность к употреблению.

Фото: Одесса News/Александр Александров

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod  — будьте в курсе важнейших событий.

Просмотров: 245

Смотрите также...

scroll to top