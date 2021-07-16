У одесских эпидемиологов нет замечаний к качеству воды на морских пляжах Одессы

На пляжах Одессы проведены очередные исследования качества морской воды.

Об этом сообщает ГУ «Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины».

Отмечается, что пробы морской воды, отобранные 12 июля в определённых контрольных точках Одессы, показали, что вода соответствует санитарно-микробиологическим показаниям во всех точках.

Как информировала Одесса News, в июле были произведены санитарно-химические исследования проб подземных вод и очищенной питьевой воды из бюветных комплексов на территории Одессы, показавшие её полную пригодность к употреблению.

Фото: Одесса News/Александр Александров

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