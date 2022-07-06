Вражеский СУ-35 выпустил ракету в сторону Одесской области

По Одесской области враг пытался нанести очередной ракетный удар.

Об этом вечером 6 июля сообщило Оперативное командование «Юг».

Отмечается, что с самолёта Су-35 по направлению Чёрного моря выпущена ракета воздушного базирования Х-31.

«Силами противовоздушной обороны ракета ликвидирована над морем», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 5 июля в полдень с использованием авиации враг атаковал ракетами Х-59 портовую инфраструктуру Черноморска.

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