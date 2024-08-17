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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Присекар, его искали год

В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Присекар, его искали год

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В селе Старокозачье Одесской области прощаются с 35-летним военнослужащим Сергеем Присекарем.

Защитника почти год считали без вести пропавшим, — сообщили 14 августа в Белгород-Днестровской районной госадминистрации.

Сергей Присекар погиб 19 августа 2023 года возле населённого пункта Петропавловка. Воин принимал участие в наступательных действиях в Купянском районе Харьковской области.

Одесса News сообщала о том, что в августе 2024 года в больнице скончался 25-летний военнослужащий Вооружённых сил Украины Сергей Балюк — житель села Кремидовка Одесской области.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровская РГА/Facebook

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