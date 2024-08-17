Футболисты одесского «Черноморца» впервые выиграли в новом сезоне УПЛ

16 августа в чемпионате Украины по футболу среди команд Украинской Премьер-лиги (УПЛ) начались поединки третьего тура.

«Черноморец» в Одессе в первом матче тура минимально обыграл ковалёвский «Колос» — 1:0, сообщает официальный сайт ФК «Черноморец».

Единственный мяч на 35-й минуте забил форвард «моряков» Алексей Хобленко.

«Колос» пытался отыграться, приложил для этого много стараний, но «Черноморец» не давал повода сомневаться, кто сегодня был сильнее, и сумел сохранить победный счёт.

«После двух поражений 0:1, «моряки» выиграли 1:0. Игра наших ребят становится увереннее от матча к матчу», — говорится в сообщении.

Турнирную таблицу возглавляет «Заря», в активе которой две победы в стартовых поединках чемпионата.

Одесса News информировала о новых игроках ФК «Черноморец».

Фото и видео: ФК «Черноморец»

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