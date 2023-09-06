Одесские пограничники разоблачили учителя — любителя «русского мира»

В Одесской области пограничники разоблачили местного жителя – ветерана военной разведки, который оказался ярым сторонником страны-агрессора.

Как сообщает Госпогранслужба, мужчина работал учителем искусства в одной из местных детских школ. Во время своих занятий по искусствоведению он не стеснялся выражать в присутствии детей антиукраинские нарративы кремлёвской пропаганды.

Ценитель «русского мира» утверждал ученикам: «Войну с Россией начала Украина…», «…она ещё долго будет продолжаться, ведь это выгодно украинским властям», «Одесса и Донбасс – территории России и всегда ими будут», «украинские военные обстреливают гражданское население…».

«Мужчина надеялся, что глорифицируя путинский режим и обвиняя Украину в том, что началась война, он сможет воспитать новое пророссийское поколение. Кроме того, правоохранители обнаружили множество подписок на телеграмм-каналы российской пропаганды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обыска по месту жительства у одессита правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности против Украины.

Стороннику враждебной политики сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: отрицание вооружённой агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, отрицание временной оккупации части территорий Украины, а также действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды, унижение национальной чести и достоинства.

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Продолжаются следственные действия.

Одесса News сообщала, что в августе 2023 года в Одессе задержан боевик батальона «Призрак» террористической организации «ЛНР».

Фото: Госпогранслужба

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