Глава МИД Великобритании: Война закончится, когда уйдёт Путин

Полномасштабная агрессия РФ против Украины закончится тогда, когда уйдёт Владимир Путин.

Такое мнение в интервью «Европейской правде», опубликованном 12 июля, высказал министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми.

Его попросили уточнить тезис о том, что до окончания войны Украина вряд ли сможет вступить в НАТО.

«Мы не знаем, когда закончится война. Война закончится тогда, когда уйдёт Путин, и я не хочу делать прогнозы по поводу того, когда это произойдёт», – ответил Лэмми.

Он добавил, что слышал речь Путина о том, что тот предлагает в качестве мира.

«Это капитуляция Украины. Это неприемлемо, не обсуждается, – указал британский министр. – Я понимаю, что сейчас идёт кровавая борьба за будущее Украины. Могу лишь повторить, что Соединённое Королевство и другие члены НАТО поддерживают Украину в этой борьбе. Но эта война, к сожалению, продлится ещё много месяцев».

Журналист переспросил Лэмми, может ли Украина стать членом НАТО до окончания войны.

«Формулирование, которое утвердил Альянс относительно вашего членства, – это та формулировка, которой мы будем придерживаться. Ваш путь в НАТО – это необратимый путь», – подчеркнул глава МИД Великобритании.

Одесса News информировала, что Путин 14 июня 2024 года озвучил «реальное мирное предложение», при выполнении условий которого Россия якобы согласна прекратить огонь и начать переговоры с Украиной, обещая в итоге вроде бы не «замораживание конфликта», а его «окончательное завершение». Согласно предложению Путина, Украина должна вывести войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, полностью отдав регионы Путину и согласившись с их статусом якобы российских территорий. Кроме того, Украина должна признать оккупацию Крыма, отказаться от вступления в НАТО и гарантировать защиту прав русскоязычного населения. В то же время Запад должен снять с РФ санкции.

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