В Одесской области простились с погибшими своими защитниками: светлая им память

Одесская земля приняла ещё двоих своих защитников.

В селе Мирное, что под Беляевкой, 2 июня простились с 24-летним Андреем Пастухом, который сложил голову, борясь с российскими нацистами, — сообщили в Беляевском городском совете. Отпевание прошло в храме Успения Пресвятой Богородицы.

В Донецкой области, выполняя боевое задание, погиб выпускник Одесской военной академии 22-летний лейтенант Виталий Пестрак.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.

ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.

ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.

ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…

ВСЕХ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Как сообщала Одесса News, в мае в Одесской области прстились с погибшими в боях нашими земляками: воином Афанасием Халиковым в пгт Березина, Михаилом Киосе, погибшим в боях под городом Изюм, Геннадием Силичёвым из Черноморска, Сергеем Васильевым и Игорем Барабашем из Одессы.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod