В Одесской области простились с погибшими своими защитниками: светлая им память

Одесская земля приняла ещё двоих своих защитников.
В селе Мирное, что под Беляевкой, 2 июня простились с 24-летним Андреем Пастухом, который сложил голову, борясь с российскими нацистами, — сообщили в Беляевском городском совете. Отпевание прошло в храме Успения Пресвятой Богородицы.
В Донецкой области, выполняя боевое задание, погиб выпускник Одесской военной академии 22-летний лейтенант Виталий Пестрак.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ УКРАИНЦЕВ, ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ.
ВСЕХ, КТО ВОЕВАЛ.
ВСЕХ ВОЕННЫХ И ВСЕХ ГРАЖДАНСКИХ.
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ…
ВСЕХ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Как сообщала Одесса News, в мае в Одесской области прстились с погибшими в боях нашими земляками: воином Афанасием Халиковым в пгт Березина, Михаилом Киосе, погибшим в боях под городом Изюм, Геннадием Силичёвым из Черноморска, Сергеем Васильевым и Игорем Барабашем из Одессы.
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