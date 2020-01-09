В Черноморске отремонтировали 200-метровый греческий балкер

Работники судоремонтного завода Черноморска Одесской области спустили на воду построенный 20 лет назад в Японии греческий балкер Wild Rose.

Это судно, как передаёт издание 04868, стало первым отремонтированным на Черноморском заводе в наступившем году. В ремонте судно находилось с 6 декабря.

«За это время выполнены такие работы: очистка и окраска корпуса, ремонт гидроцилиндров всех трюмов, замена труб топливных и балластных танков, ремонт якорных цепей, замена рёбер жёсткости в топ–сайдах, установка протекторов в балластных танках и на корпусе судна. Кроме того, выполнена переборка главного двигателя и произведена замена кормовых уплотнений типа Simplex на винторулевом корпусе», — отмечают журналисты, уточняя, что длина Wild Rose достигает 197 м.

Сейчас на этом заводе продолжается доковый ремонт польского семитрюмника Giewont (229 м), на котором производится полная модернизация балластной системы и корпусные работы.

Фото: 04868