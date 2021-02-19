Куда пойти в Одессе на выходных 20-21 февраля

Любознательных одесситов и гостей города в ближайшие выходные порадует разнообразие культурных мероприятий, по которым они соскучились.

Выбор, как всегда, за Вами!

20 февраля в концерт-холле «Одесса» пройдёт самая полезная конференция для бизнеса: DigitalConf — маркетинг и тренды в Интернет-рекламе. На конференции выступят лучшие специалисты Украины: Андрей Федорив, Андрей Шатырко, Сергей Глущенко, Борис Гуртовой из Киева, Влад Ясько из Харькова и другие.

Участникам конференции предложат нетворкинг и бизнес-знакомства, подарки КАЖДОМУ участнику от 500 грн и выше, кофе-брейк с десертами и напитками, вкусные дегустации от партнёров, ланч и ужин со спикерами, профессиональный ведущий, фото/видеосъёмка, шоу-программа, экспо-зона и полноценная выставка, подарки от спонсоров и партнеров на более чем 300.000 грн. Время проведения с 09:00 до 19:00.

20 февраля на сцене Одесского академического театра музыкальной комедии имени М. Водяного популярнейшая оперетта Имре Кальмана «Сильва» — одна из оперетт, которую можно смотреть и слушать бесконечно.

Великолепная музыка, остроумные диалоги, популярные арии любимых героев и счастливый конец… Оперетта – это сказка для взрослых! Цена билета от 40 до 200 гривен. Приходите к 16:00.

20 февраля в Украинском театре премьера нового спектакля «Демоны», в основе которого пьеса современного украинского автора Натальи Ворожбит «Демоны». Это сатирически-мистическая драма об отношениях двух людей. Он – бомж по имени Славик, она – королева самогона Нинка. Девушка решает приютить незнакомца в своём доме. На пике меланхолии герои начинают стремиться к яркому празднику, вечной любви и верной дружбе. Однако именно здесь их и ждёт встреча с собственными внутренними демонами. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 200 грн.

20 февраля в ресторане «Beerteka» (Одесса, ул. Генуэзская, 5/2, 5 эт. ТРЦ «Гагарин плаза») с 22.00 пройдёт вечер юмора Бориса Барского. В нынешнее время так не хватает юмора, а один из лидеров Театра «Маски-шоу» умеет радовать и заряжать позитивом. Заказ столиков по тел. 096-383-88-88.

20 февраля в Филармонии покажут мюзикл по мотивам книги «50 оттенков серого». Пикантное представление получилось очень честным и открывающим те тайны, о которых нам не говорили в детстве. На спектакле все смогут узнать свои пределы допустимого и грани приличия собственной фантазии. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 150-650 грн.

20 февраля в Доме клоунов «Еврей и Эвридика» — феерическое шоу театра «Маски, насыщенное юмором, музыкой, песнями и танцами. Это праздник позитива, положительных эмоций и солнечного настроения. В спектакле есть всё: оригинальное музыкальное сопровождение, живой звук и хореография в исполнении ансамбля танца «Ритуальных услуг», с участием всех актёров основного состава театра «Маски». Цена билетов от 180 до 350 гривен. Приходите к 19:00.

20 и 21 февраля в Одессе впервые состоится чемпионат Украины по шоссейно-кольцевым гонкам на радиоуправляемых моделях в зале. Участие в чемпионате примут более шестидесяти спортсменов со всей Украины. Участникам предстоит не только мастерски управлять автомобилем, но и быстро проводить его технический осмотр и устранять неполадки. Гонки пройдут на базе Одесского областного спортивно-технического клуба «Общество содействия обороне Украины» на улице Королёва, 3а.

20-21 февраля новый музей на карте Одессы – музей ХХ века — приглашает посмотреть предметы интерьера, культуры и быта царской России, СССР и стран бывшего СНГ. Автор экспозиции – коллекционер и потомственный одессит Александр Костогрыз, собиравший экспозицию более 25 лет и, наконец, решивший открыть её для всеобщего обозрения.

21 февраля на сцене Музкомедии выступят артисты киевского театра драмы и комедии с постановкой «Зрители на спектакль не допускаются». Это спектакль в жанре комедии о закулисной жизни артистов. Театральная жизнь на сцене и реальная жизнь за кулисами – «двойная игра». Организаторы предлагают посмотреть на театр, как на жизнь, а на жизнь, как на театр. Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 220-880 грн.

21 февраля библиотека имени Грушевского приглашает всех неравнодушных к судьбе Одессы на общественную дискуссию «Одесса: сохранить нельзя разрушить». Организаторы дискуссии предлагают выяснить, что правильнее для Одессы – сохранять или разрушать архитектуру. Приходите к 15:00. Вход свободный.

21 февраля спектакль эротических фантазий «Sex-Tet в летнюю ночь» состоится в Одесском Русском драматическом театре. Цена билетов от 60 до 200 грн. Приходите к 19:00.

До 5 марта в Одесском Доме-музее имени Н. К. Рериха фотовыставка «Краски Индии». Мероприятие организовано совместно с общественной организацией «Украина-Индия» в рамках празднования Дня Республики Индии в Украине. Адрес музея: ул. Большая Арнаутская, 47. Режим работы: с 10.00 до 18.00 (выходной – понедельник).

До 20 марта Музей западного и восточного искусства приглашает на выставку легендарного одесского художника Игоря Гусева. Экспозиция «Дистанционные песни» откроется 20 февраля. В новом проекте художника будут представлены образы известных европейских произведений в трансформированном виде: Гусев сочетает музыку, поэзию и изображения путем микширования свойств различных видов искусства в одном произведении. Автор считает, что сегодня художнику не обязательно искать индивидуальный язык – защитная маска на лице делает всех одинаково неопознанными. Приходите к 12:00 на открытие. Стоимость билетов – 40 грн.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская