21 сентября в Одессе открыли памятную доску скульптору Борису Эдуардсу на доме, где он жил и работал, по адресу: ул. Ляпунова, 3.

Об этом сообщает наш корреспондент.

Инициатором проекта стал художник и искусствовед Владимир Кудлач. Автором доски выступил скульптор Николай Худолий.

Средства на создание и открытие момориальной доски выдающемуся скульптору были собраны на платформе «Мой город» и благодаря меценатской поддержке Юрия Маслова.

В настоящее время дом, в котором проживала семья Эдуардса и находились его мастерские, является памятником архитектуры, построенным в конце XIX века. Однако находится он в удручающем виде.

Сейчас на первом этаже, как и раньше, мастерские одесских скульпторов. Здесь сохранились некоторые архитектурные элементы – ставни на окнах, деревянные балки, порог.

Во дворе находится здание бывшей литейной мастерской. Забор вокруг дома и карнизы второго этажа разваливаются. Тротуар у дома обнажил «культурные слои» разных времён.

Для справки. Будущий скульптор родился, рос и учился в Одессе. У него были ирландско-украинские корни. Его отец был британским коммерсантом, а мать происходила из старинного украинского рода Максимовичей. После окончания Одесской художественной школы Борис поступил в Петербургскую академию искусств, набирался опыта в Европе. После возвращения из Италии и Франции открыл в своём доме первую бронзово-литейную мастерскую.

Мастерская Эдуардса изготовляла скульптуры для украшения известных в городе построек Новой биржи, Дома Руссова, Городской публичной библиотеки. Здесь была отлита фигура императрицы Екатерины II, перелиты фигуры Потёмкина и Де Волана. Он — автор портретных изображений Л. Пастера, Э. Андриевского, В. Григоровича, А. Бернардацци, Г. Плумера и других известных личностей.

Крупнейшая коллекция его станковых произведений ныне хранится в Одесском художественном музее, Мальте (Национальный музей изобразительных искусств, Валетта), в Эрмитаже (Россия). Основная часть его работ находится в частных коллекциях, а копия любимца посетителей Одесского художественного музея – Шурки — в коллекции королевской семьи Британии.

Фото: Одесская жзнь

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