В Одессе применено экстренное отключение света

Из-за ночной массированной атаки врага 9 марта в Одессе и области применяются экстренные отключения света.

Об этом сообщает в Telegram ДТЭК «Одесские электросети».

«Это вынужденный превентивный шаг, который позволит избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры, если вражеские ракеты достигнут цели. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги и верим в ПВО», — говорится в сообщении энергетической компании.

Пресс-секретарь Одесской областной военной администрации в Telegram также сообщил, что «превентивно в городе была выключена электроэнергия». Он также сказал, что «пока не можем говорить, что на утро будет работать электротранспорт».

Как сообщала Одесса News, в ночь на четверг, 9 марта, российские оккупационные войска устроили массированную атаку на Украину, в том числе Одесскую область. Есть попадание ракет в объект энергетической инфраструктуры, а также повреждены жилые дома; из-за обесточивания нескольких участков железной дороги задерживаются поезда, в том числе в одесском направлении.

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