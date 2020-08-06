Пронесло: вице-мэр Одессы не подхватил COVID-19, это сделали 57 его земляков

Вице-мэр Одессы Павел Вугельман показал медицинскую справку, из которой явствует, что у него нет коронавируса.

Такую справку с отрицательным результатом своего ПЦР-анализа на COVID-19 Павел Вугельман показал на своей странице в Facebook.

«Только что получил. Несмотря на множественные публикации в СМИ и комментарии, я здоров», — написал Вугельман.

«Напомню, что у меня был контакт с человеком, у которого этот диагноз подтверждён, поэтому продолжаю работать в самоизоляции дома и выйду на рабочее место только после разрешения медиков», — добавил Вугельман.

Между тем, за последние сутки в Одессе зафиксировано 57 новых случаев COVID-19.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 6 августа в Одессе зарегистрированы 1260 случаев COVID-19.

Сегодня на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 177 пациентов с COVID-19. Из них 26 человек находятся в тяжёлом состоянии, 148 — в состоянии средней тяжести, три пациента — в удовлетворительном состоянии.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступил 31 пациент с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у двух девочек 12 и 14 лет. Они находятся на самоизоляции под наблюдением педиатров.

На сегодняшний день от областного лабораторного центра получена информация о трёх новых летальных случаях у жителей Одессы с положительным результатом ПЦР-теста на COVID-19 — мужчины возрастом 91 год и двух женщин в возрасте 79 лет и 67 лет.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 15 одесситов.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 545 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 686 одесситов.

Как сообщала Одесса News, заместитель городского головы Дмитрий Жеман заболел COVID-19: наличие в его организме коронавируса подтвердили анализы. Он чувствует себя нормально, необходимости в его госпитализации нет.