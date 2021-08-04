Мария Чайковская выступит с большим концертом в Зелёном театре Одессы

Песни, полные красоты и женской силы, хрупкости и стальной прочности, магии, которая пробуждает в нас способность слушать сердцем… Мы ждали её возвращения целых два года!

Уже совсем скоро — 7 августа в Зелёном театре снова зазвучит нежный голос Марии Чайковской в рамках новой программы «Парус».

Название программы посвящено одноименной композиции, которую певица, пианистка и автор песен представила в феврале. Мария Чайковская и есть тот парус, который с помощью чарующей музыки заберёт вас в путешествие по морю воспоминаний, наполненных волнами новых желанных грёз.

Каждое утро и вечер приходит и уходит солнце, но его рассветы и закаты никогда не бывают одинаковыми. Так и песни Марии всегда звучат в её исполнении по-разному на живых концертных выступлениях.

«Мурашки – ваш выход!», – именно так с юмором говорят поклонники о музыке Чайковской.

Почувствуйте вживую дыхание весны, нежное ожидание волшебства, чудо от близости после длительной разлуки, пленительную красоту любви под самые популярные и новые песни Марии Чайковской.

Цена билетов от 450 до 1250 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 19:00 в Зелёный театр.