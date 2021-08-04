5 августа одесситы отметят 80 лет со дня начала героической обороны города

5 августа одесситы отметят 80-ю годовщину со дня начала героической обороны Одессы от нацистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны.

В этот день состоится возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им.Т.Г.Шевченко.

Начало — в 10:00.

С 08:00 до 10:30 будет временно запрещена парковка автотранспорта возле Аллеи Славы в парке им.Т.Г.Шевченко.

На период проведения мероприятия на Аллее Славы будут временно изменены места стоянки автотранспорта общего пользования.

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