В День морской пехоты Президент Украины посетил передовые позиции ВСУ

Президент Владимир Зеленский по случаю Дня морской пехоты посетил передовые позиции Вооружённых сил Украины в полосе обороны Угледар – Марьинка в Донецкой области.

Об этом сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Верховный Главнокомандующий заслушал доклад командующего морской пехотой и ОТГ «Донецк» генерал-лейтенанта Юрия Содоля по текущей ситуации на определённом участке фронта, пообщался с украинскими воинами и принял участие в торжествах.

По словам Главы государства, с начала российской агрессии воинские части и подразделения морской пехоты надёжно удерживают оборону на наиболее ответственных участках фронта, профессионально и уверенно уничтожая захватчиков.

«Ежедневно на поле боя украинская морская пехота доказывает, что она является мощной силой, которая уничтожает врага, освобождает украинские земли, выполняет самые сложные задачи в самых сложных условиях. И нам нужно больше такой силы. Поэтому с сегодняшнего дня мы значительно увеличиваем потенциал морской пехоты и создаём корпус морской пехоты», – заявил Президент.

Как рассказал Владимир Зеленский, будут сформированы новые бригады, обеспеченные современной техникой и оружием.

Президент также вручил государственные награды. Так, за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу Глава государства присвоил звание Героя Украины и вручил ордена «Золотая Звезда» полковнику Юрию Андриенко и полковнику Николаю Паласу.

За личное мужество и самоотверженные действия в защите Украины Владимир Зеленский наградил морпехов орденами Богдана Хмельницкого І, ІІ и ІІІ степеней, «За мужество» ІІ и ІІІ степеней, княгини Ольги ІІІ степени и орденом Данила Галицкого.

Морпехи подарили Президенту своё знамя, памятную плакетку и шевроны всех частей морской пехоты.

Как сообщала Одесса News, 23 мая отмечается День морской пехоты.

Фото: ОПУ

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