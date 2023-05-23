В Одессе командир одного из батальонов растратил более 0,5 миллиона грн госсредств

В Одессе правоохранители разоблачили командира одного из батальонов в растрате более чем на полмиллиона гривен бюджетных средств Министерства обороны.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Установлено, что командир одного из батальонов в связи с необходимостью проведения закупки парко-гаражного оборудования поручил двум подчинённым провести мониторинг ценовых предложений для определения наиболее привлекательных цен для закупки товара.

Впрочем, несмотря на полученную информацию, что рыночная стоимость нужного им оборудования фактически составляет немногим более 300 тысяч гривен, командир, реализуя свой преступный умысел, направленный на растрату бюджетных средств, настоял на том, чтобы победителем процедуры закупок стало ФЛП (физическое лицо-предприниматель), ценовое предложение которого составляло 1 000 000 гривен.

Подчинёмнным, противившимся такому решению, сообщил, что в случае не выполнения указанного требования, им будут созданы искусственные препятствия при дальнейшем прохождении военной службы, в том числе путём откомандирования в район проведения активных боевых действий.

Составление и подписание заведомо невыгодного договора о закупке и привело к причинению ущерба государству в лице Министерства обороны Украины на сумму более 600 тысяч гривен.

За растрату государственных средств в больших размерах в условиях военного положения правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет.

На основании собранных правоохранителями доказательств фигуранту сообщили о подозрении в растрате чужого имущества путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершённом в больших размерах в условиях военного положения.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Продолжается следствие.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года в Одесской области Нацполиция ликвидировала масштабную схему хищения государственных средств, выделенных на закупку товаров гуманитарного и военного назначения.

Фото: Нацполиция

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