Куда пойти в Одессе на выходных 26-27 августа

26 и 27 августа одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

26 августа Одесский Международный культурный центр UNION приглашает послушать европейскую музыку в оригинальных оркестровках, музыку выдающихся композиторов A. Пьяццолли, Р. Гальяно, A.Карделиса, M.Коломбьера. Вечер «Одесская Камерата. Tango de la Noche» открывает романтические миры, где вы испытаете лирические и драматические эмоции, вспомните свои мечты и идеалы. Одесская Камерата – инструментальный коллектив солистов оркестра Одесского национального театра оперы и балета. Вечер пройдёт в Euroatlantic Event Hall в UNION, 2-й этаж. Стоимость билетов от 300 гривен. Приходите к 19.30. Адрес: ул. Троицкая, 43.

26 августа концерт ансамбля «Partes» лаборатории «Musica sacra Ukraine Open Opera Ukraine» (г. Киев) состоится в Одесском оперном театре. Художественный руководитель и дирижёр Наталья Хмилевская. Лектор – музыковед, кандидат искусствоведения, программный директор Open Opera Ukraine Анна Гадецкая. Приходите к 15 часам. Стоимость билетов от 150 гривен.

26 августа любимый творческий коллектив украинцев «Дизель Шоу» даст патриотический концерт с новой мегамощной программой. Праздник юмора и несокрушимости на сцене театра музкомедии им. М.Водяного. Стоимость билетов от 300 гривен. Детям до 5 лет бесплатно без предоставления отдельного места. Продолжительность: 90 минут.

26-27 августа Одесский Национальный художественный музей приглашает посетить новые выставки современных украинских художников. В рамках цикла «Языки войны» демонстрируется «Алтарь Небесного Войска» Альбины Ялозы и Kinder Album «Великие луга, обильные травы». Также во дворике музея покажут две ленты в рамках фестиваля современной культуры “ПОРУЧ”.

26 августа, суббота:

13:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);

15:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);

19:00 – кинопоказ «Земля» Александра Довженко (150/200₴);

27 августа, воскресенье:

13:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);

14:00 – экскурсия циклом выставок «Языки войны» (150/75₴);

15:00 – экскурсия по гроту (150/75₴);

19:00 – кинопоказ «Вечер на Ивана Купала» Юрия Ильенко (150/200₴).

27 августа в Одесском Летнем театре Горсада состоится красивый концерт харизматичного и бесконечно музыкального Арсена Мирзояна. Цена билетов от 400 гривен. Детям бесплатно до 3 лет без предоставления отдельного места. Продолжительность: 90 минут. Приходите к 19:00.

27 августа впервые актёры двух лучших юмористических проектов страны – «Вечерний квартал» и «Женский квартал» выступят на одной сцене. Ею будет сцена Одесского украинского театра. Новая концертная программа с самыми актуальными и остроумными шутками. Прекрасная возможность гарантированно поднять себе настроение и задонатить на ВСУ. Денежные средства от продажи эксклюзивных лотов пойдут на дроны, тепловизоры и рации для наших защитников на Бахмутском направлении. Стоимость билетов от 490 гривен. Приходите к 18.00. Адрес: ул.Пастера, 15.

До 1 сентября персональную выставку Натальи Куликовской «Одесские Обереги» представляет галерея ArtOdessa в Городском саду. Художница предлагает вниманию зрителей серию изысканных работ, выполненных акварелью и акрилом. В субботу и воскресенье артгалерея работает с 13 до 17 часов.

До 1 сентября в Еврейском музее Одессы проходит выставка “Лопни, или держи фасон!”, посвящённая истории одесской моды. На выставке, построенной в хронологическом порядке, представлены экспонаты, рассказывающие, как одевались одесситы, начиная с конца XIX века и до настоящего времени. Телефон для справок – 048 770 1865. Адрес музея: ул. Нежинской, 66.

До 22 сентября выставка «Несломленная нация» работает в зале Одесского областного центра украинской культуры. Экспозиция состоит из произведений как именитых мастеров, так и молодого поколения. Живопись, гобелены, керамика, декоративная роспись, художественная вышивка, валяние из шерсти, народная игрушка, фотография, бумагопластика, батик радуют зрительский глаз. Адрес: ул. Польская, 20.

До 27 сентября в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко уличная выставка «Рашизм — это…» Украинского института национальной памяти «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной сотни – музея революции достоинства».

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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