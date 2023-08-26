Порт Усть-Дунайск перешёл в собственность нового владельца

Завершилась процедура приватизации порта Усть-Дунайск – его передали новому владельцу.

Фонд государственного имущества Украины и ООО «Эликсир Украина» подписали акт приёмки-передачи единого имущественного комплекса ГП «Морской торговый порт Усть-Дунайск», аукцион по продаже которого состоялся в январе 2023 года, — сообщает пресс-служба ФГИУ.

«Новым владельцем порта официально стала компания «Эликсир Украина», — говорится в сообщении.

МТП Усть-Дунайск был продан на открытом аукционе ещё в январе 2023 года за 201 млн. грн. Победитель также уплатил еще 40,2 млн. грн НДС.

Отмечается, что 1 августа ООО «Эликсир Украина» и Администрация морских портов Украины заключили меморандум, где определили условия пребывания на территории порта других субъектов хозяйствования. Стороны договорились о необходимости создания благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в развитие современной инфраструктуры в морской порт Усть-Дунайск и признали необходимость соблюдения законодательства Украины о защите экономической конкуренции.

Как отмечают во ФГИ, это стало отправной точкой для решения вопроса о предоставлении разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию.

Новый собственник заинтересован в стратегическом развитии порта, увеличении объёмов перевалки, модернизации складов и приобретении современной перегрузочной техники, отметили в Фонде. В долгосрочной перспективе компания стремится приложить усилия для объединения по водным путям рек Дунай и Днепр, чтобы снять нагрузку с дорог Украины, а также построить в порту зерновой элеватор на 50 тыс. т.

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