Румыния «решительно осудила» удар РФ по Рени, находящемся в 200 м от её границы

Румыния «решительно осуждает» последний удар России по портовой инфраструктуре города Рени Одесской области, расположенного недалеко от границы с Румынией.

Об этом президент Румынии Клаус Йоханнис написал 24 июля в Twitter.

По его словам, атака по гражданской инфраструктуре на Дунае произошла в непосредственной близости от румынской территории.

«Эта недавняя эскалация представляет собой серьёзный риск для безопасности в Чёрном море. Это также влияет на дальнейший украинский зерновой транзит и, следовательно, на глобальную продовольственную безопасность», – написал Йоханнис.

О том, что в результате ночной атаки на Рени пострадали склады с зерном, утром сообщило местное издание «Рени-Одесса». По его данным, российские оккупанты выпустили по этому району около 15 беспилотников.

Председатель Ренийской общины Игорь Плехов рассказал, что разрушены три склада с зерном. Также взрывной волной повреждены окна зданий и сооружений на предприятии. Спасатели оперативно потушили несколько возгораний, добавил он.

ВВС отмечает, что разрушенные российскими ударами зерновые терминалы находятся на берегу Дуная напротив Румынии, которая является членом НАТО.

«Солдаты и моряки, находившиеся на противоположном берегу реки, видели яркие огни, слышали приближение беспилотников и взрывы. Один из румынских журналистов назвал этот удар самым близким к румынской территории с начала войны. Рени находится примерно в 200 м от Румынии через Дунай и в 10 км от румынского портового города Галац», – говорится в статье.

Как сообщала Одесса News, в ночь на 24 июля российские оккупанты атаковали дронами портовую инфраструктуру Дуная в Одесской области. По словам главы областной госадминистрации Олега Кипера, пострадали семь человек, один – в тяжёлом состоянии.

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