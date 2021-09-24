Куда пойти в Одессе на выходных 25-26 сентября

Последние сентябрьские выходные дни в Одессе, 25-26 сентября, несмотря на пребывание в «жёлтой» карантинной зоне, будут изобиловать красочными культурными ивентами — спортивными мероприятиями и фестивалями, театральными постановками и экскурсиями, концертами и выставками…

Выбор, как всегда, за Вами.

25 сентября, в 19:00 в Филармонии шоу MEN’$ — самая горячая программа, чтобы покорить женские сердца с помощью шоу-представлений в стиле LAS Vegas Style практически по системе «всё включено». Шоу длится два часа и полно азарта и неожиданных сюрпризов от неотразимых МУЖЧИН — с точёным прессом, стальными мускулами и соблазнительными движениями. Их обаяние, юмор и внутренний «плохой мальчик» разожгут жар в любом зале. Шикарное вечернее шоу для женщин (+18). Цена билетов от 250 до 2000 грн.

25 сентября на сцене Кукольного театра готовят премьеру спектакля «Урод». Главный герой в спектакле – инженер по имени Леттэ, живёт в своём мирке, пока не узнает причину своих неудач – он уродлив. Это современная европейская сказка о выборе, который мы делаем каждую минуту, о поиске счастья, о реализованном шансе получить желанную жизнь, о бескомпромиссной любви, которая не замечает наши недостатки, о красоте и стандартах Приходите к 19:00. Стоимость билетов – 150-250 грн.

25 сентября Одесский зоопарк приглашает на совместный праздник «День рождения слона и День малышей». Самая большая жительница зоопарка индийская слониха Венди отмечает свой 42-ой день рождения. Также в этот день малышам зоопарка выберут имена. В программе празднования: игровая программа с аниматорами, познавательная викторина, танцы, а также создание самой большой поздравительной открытки для слона. В конце мероприятия именинницу будут угощать лакомствами. Начало праздника — в 12:00.

25-26 сентября на Французском бульваре, 48,50 Ботанический сад приглашает всех желающих на персональную выставку акварелей Светланы Михалевич «Когда цветут астры». Приходите к 10:00.

25-26 сентября выставка-приключение для всей семьи «Космос Ваш» в ТРЦ Ривьера для всех, кого манит своей таинственностью безграничный космос и его покорение. На выставке представлены космические тренажёры настоящих космонавтов, симулятор космических кораблей с эффектами, приближёнными к реальным, зоны виртуальной и смешанной реальности, плазмокомната. Посетители могут «полетать» на ракете в кресле космонавта, «прогуляться» по Юпитеру с повышенной гравитацией, управлять луноходом и марсоходом, познакомиться с пришельцами. Желающие могут даже пообщаться с космонавтами с орбиты через прямое включение.

25-26 сентября благотворительный фестиваль Home Me Fest. В этот раз мероприятие состоится на территории садового центра «Ваш Сад» на Французском бульваре. Если вы мечтаете о домашнем питомце – фестиваль станет идеальной возможностью, чтобы реализовать задуманное. Все животные на фестивале привиты, обработаны от паразитов и полностью готовы, чтобы стать полноценным членом вашей семьи. Главное, не забудьте взять паспорт. Также в программе фестиваля запланированы различные активности и развлечения. Приходите к 10:00.

25-26 сентября уже в седьмой раз пройдёт Одесский международный литературный фестиваль. Фестивальные встречи будут проходить в Одесском академическом украинском музыкально-драматическом театре им.В.Василько, Доме учёных и Одесском национальном университете им.И.И.Мечникова.

25-26 сентября пройдут 48-й традиционный туристический переход «100 километров за 24 часа по Поясу Славы» и велосипедное ралли «100 километров за 10 часов по Поясу Славы» — цепи монументов, возведе1нных в 1964-1967 годах на бывших рубежах героической обороны Одессы, где в 1941 году велись активные бои. Торжественное открытие состоится 25 сентября в 09:30 на Аллее Славы (мемориал «Памятник неизвестному матросу»).

25-26 сентября в Одессе в 21-й раз пройдёт Международный джазовый фестиваль Odessa JazzFest. Основная программа Odessa JazzFest будет представлена на сцене Летнего театра Горсада (ул. Преображенская, 24).

Мастер-классы проходят в Музыкальной школе №1 им. Э.Г. Гилельса (пер. Маяковского, 4/1). Участие в мастер-классах — бесплатное.

25-26 сентября в галерее Одесского литературного музея персональная выставка работ Натальи Рябовой Con аmorе («C любовью»). Основу экспозиции составили акварели с изображением хризантем, ирисов, астр и рододендронов, а также эскизы к театральным спектаклям одесских и немецких театров.

26 сентября в студии «Понарошку», что на заводе «Краян», состоится масштабная барахолка и дизайн-маркет украинских дизайнеров. Можно стать не только покупателем, но и участником. На барахолке можно разместить винтажную одежду, обувь, аксессуары, книги, картины, пластинки и предметы интерьера. Барахолка будет открыта с 12:00 до 19:00. Вход свободный.

26 cентября раскрасьте свой день яркими впечатлениями, посетив грандиозное шоу легендарной группы «НА-НА»! Споём вместе все хиты, вспомним, как это было! Цена билетов от 450 до 1690 грн. Приходите к 19 часам в областную филармонию.

26 сентября в 19:00 в театре Музкомедии музыкальное приключение хора Верёвки, которое продлится два часа.

В составе коллектива 150 талантливых артистов, а разнообразие жанров не знает границ: чумацкие и казацкие песни, колядки, думы, лирика, фольклор, опера и классическая акапелла – богатство народного творчества невозможно переоценить! Цена билетов от 170 до 690 грн.

26 сентября VIII Всеукраинский фестиваль «Планета долгожителей» ко Всемирному дню пожилых людей. В рамках фестиваля кинопоказы, лекции, мастер-классы. Открытие фестиваля в 12:00 по адресу: парк им. Тараса Шевченко, концертная площадка «Ракушка». Вход — свободный.

Уютных выходных!

Фото: Одесса News/Александр Александров, Думская, Таймер

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