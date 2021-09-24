В Саратском районе Одесской области пробурили нефтяную скважину глубиной 2825 метров. Работы продолжались около двух месяцев, сейчас скважина проходит этап испытаний.

Об этом на конференции Odesa Offshore Conference 2021 сообщил главный геолог частной компании — научно-производственного концерна «Укрнафтоинвест» Мирон Кучер, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что этой компании уже много лет принадлежат специальные разрешения на разработку и бурение участков на юге Одесской области. Однако работа над скважиной началась только в июле 2021 года — через полгода после того, как «Укрнафтоинвест» приобрела компания BGV Group Management.

«Сейчас мы в процессе. Скважина успешно завершена, начаты её испытания. Нужно ещё несколько месяцев, чтобы получить результаты и понять запасы нефти. По результатам этого уже будет понятно, сколько нужно скважин — их могут быть десятки для добычи», — заявил Кучер.

Он добавил, что анализы покажут не только запасы, но и то, насколько «тяжёлая» нефть на разных горизонтах бурения. Кроме нефтяных пластов, в скважине имеется небольшое количество растворённого газа — его недостаточно для значительной добычи.

В случае, если будет решено добывать одесскую нефть, проблем с инфраструктурой по доставке её не будет.

Однако добыча нефти в регионе будет тяжёлой — и-за сложного геологического разреза, сложнее, чем на Полтавщине, в Закарпатье или в Днепровско-Донецкой впадине.

По мнению Кучера, именно по этой причине нефть раньше здесь и не добывали, хотя сегодня работа «Укрнафтоинвеста» базируется на полевых исследованиях советских времён, в том числе сейсморазведочных исследованиях и поискового бурения.

Как сообщала Одесса News, в Одесском морпорту зафиксирован рекордный всплеск в перевалке нефти.

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