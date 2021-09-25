На трассе Одесса-Кучурган серьёзное ДТП: 5 человек госпитализировано

24 сентября в результате аварии на трассе Одесса-Кучурган, в селе Каменка, пострадали пять человек, в том числе 6-летний мальчик.

Всех травмированных доставили в больницу, двое мужчин в тяжёлом состоянии, — сообщает Нацполиция в Одесской области.

Предварительно известно, что автомобиль «Citroën» столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении. От столкновения травмы получили все пассажиры и водитель «Citroën».

Отмечается, что на месте аварии работали сотрудники Одесского районного управления полиции №2 и спасатели.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.



Как сообщала Одесса News, на трассе Одесса-Киев в Березовском районе Одесской области 22 сентября легковушка Toyota столкнулась с грузовиком Scania и загорелась, водитель погиб на месте.

Фото: Одесское районное управление полиции №2

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