Как провести выходные в Одессе

Традиционно, выходные дни в Одессе будут отличаться разнообразием мероприятий.

Выбор за Вами!

14 сентября Одесский зоопарк приглашает всех взрослых и детей на праздник «С днём рождения, Венди». Самая большая обитательница – индийская слониха Венди – отметит 40-летний юбилей. Начало — в 12:00. На праздновании дня рождения гостей ожидает весёлая игровая программа, захватывающее шоу от «Школы научных чудес», множество игр и познавательных конкурсов. После завершения праздничной программы посетителей пригласят на показательное кормление виновницы торжества – слонихи Венди. Каждый, кто хочет поздравить именинницу, может принести в этот день её любимые угощения – арбузы и дыни. В 13:00 на зелёной лужайке зоологического парка состоится концерт муниципального театра духовой музыки им. А. Салика. Стоимость входных билетов в зоопарк — 50 гривен для детей от 5 до 14 лет и 70 гривен для взрослых.

14 и 15 сентября пройдёт традиционное масштабное празднование Дня физической культуры и спорта Украины. В 11:00 на Приморском бульваре состоится торжественное открытие праздничных мероприятий. Традиционный легкоатлетический шоу-забег «Вверх по Потёмкинской лестнице» стартует в 12:00 (начало регистрации – в 9:00). На сцене возле Потёмкинской лестницы перед гостями выступят творческие коллективы города. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по «Zumba» и спортивным танцам. Также будет представлен зрелищный флешмоб.

14 сентября универсальный спортивный комплекс «Одесса» (переулок Высокий, 17) примет участников международного турнира по бразильскому джиу-джитсу.

14 сентября в Южном парке самая востребованная украинская певица Тина Кароль выступит с большим сольным концертом. Стоимость билетов — 350-1800 грн.

14 сентября в Одессе пройдёт первый опен-эйр этно-фестиваль под названием «Чумацкий шлях». Мероприятие «со вкусом соли» пройдёт в селе Корсунцы на Куяльницком лимане. Организаторы приглашают гостей, чтобы «объединиться и почувствовать причастность к своей истории». Участники фестиваля будут сами добывать соль, ходить по воде, соревноваться и даже подниматься в небо. Музыкальное сопровождение фестиваля обеспечат Кристина Соловий, одесский октет «Деньги вперёд», бандура и битбокс от Георгия Матвеева и Виктора Чернева, а также камерный оркестр Одесской областной филармонии с программой «The best of sympho rock». Вход свободный.

14 сентября в Одесском театре кукол пройдёт премьера трогательной постановки для детей и взрослых «Солнечный Луч». Историю о маленьком мышонке Муфа и фарфоровой балеринке Пит. Стоимость билетов — 90-110 грн.

14 сентября в Оперном театре продолжается фестиваль искусств «Бархатный сезон» — спектакль «За двумя зайцами». Постановка обещает стать по-настоящему грандиозной, ведь на сцену выйдут почти 200 профессиональных артистов. Роль знаменитого альфонса Голохвастова досталась популярному актёру драмы Алексею Вертинскому. Он покажет, каким будет хитрый сердцеед в старости. Стоимость билетов — 50-450 грн.

14-15 сентября главная одесская ярмарка товаров ручной работы «Гешефт Garage Sale» готовится к приёму гостей в Зелёном театре, можно затариться дизайнерской одеждой и хенд-мейд аксессуарами. В программе фестиваля также предусмотрены разнообразные мастер-классы и развлекательная программа для детей и взрослых. Стоимость билетов — 80 и 100 грн (один и два дня). Детям до 12 лет в сопровождении взрослого входной билет не требуется.

15 сентября команда «Наша чистая Одесса» приглашает одесситов и гостей города на большой субботник. Встреча участников намечается в 11:00 возле арки перед спуском на море в парке Шевченко. 15 сентября в двух залах Музея западного и восточного искусства (Пушкинская, 9) проходит выставка «С видом на море».

15 сентября с 7 утра до 14 часов участники международного легкоатлетического спортивно-массового мероприятия «4th Tavria V Odesa Half Marathon 2019» совершат легкоатлетические забеги по центру Одессы (Приморский бульвар, Греческий парк, ЦПКиО им. Т.Г.Шевченко).

15 сентября состоятся финал чемпионата Украины по парусному спорту среди юношей и девушек и торжественная церемония награждения победителей (внешний рейд ГП «Черноморский яхт-клуб», пляж «Отрада», траверсы 7-9).

15 сентября с 09.00-12.00 — спортивные соревнования для лиц с инвалидностью на Приморском бульваре.

Каждое воскресенье сентября в 18:00 в Кафедральном Соборе Св. Павла (ул. Новосельского, 68) будут проходить органные концерты. 15 сентября – «Сентябрь Сердца». Прозвучат прекрасные мелодии европейской классики от барокко до современности в исполнении сопрано, органа и уникального контртенора – самого высокого мужского голоса. Выступают: Елена Удрас (орган), Елена Стаховская (сопрано) и Станислав Цема (контртенор).

До конца сентября на площадке «Огни маяка» в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г.Шевченко выставка «История судоходства Северного Причерноморья», на которой представлены авторские модели судов, макеты из коллекции Музея морского флота Украины, плакаты, книги, открытки XIX- начала XX века, знаки и жетоны работников морского транспорта разных времён.

По 12 октября (в зависимости от силы ветра) Всеукраинские соревнования по сёрфингу в курортно — пляжном комплексе «Аркадия».

По 14 октября в одесском музее современного искусства на ул. Леонтовича, 5 арт-проект «ПЕРЕКРОЙКА». Авангардная мода Одессы (1988 – 1998). Вход — свободный. В основе экспозиции — коллекции дизайнеров Ирины Дратвы и Владимира Уманенко, также на выставке представят фотографии Юрия Бойко и Александра Шевчука. Расписание музея: ср-сб с 12:00 до 19:00, вс с 12:00 до 18:00. Билет — 40 гривен.

До 15 октября выставка работ мастеров судомодельного спорта в музее им. Ф. де-Волана. Вход — бесплатный.

До 27-го октября в Одесском художественном музее покажут эротические рисунки 150-летней давности на выставке «Константин Сомов. Без цензуры». «Мы откроем вам различного Сомова: тонкого эстета и «европейца», открытого гомосексуала и автора эротических иллюстраций, выдающегося пейзажиста и скрупулёзного хроникёра своей эпохи», — подчёркивают в музее.

Уютных выходных!

Фото: Одесса, Одесса News, Думская, ТАЙМЕР