В Одессе 11-12 мая пройдёт Ukrainian Women Festival DIVA

11-12 мая Ukrainian Women Festival DIVA состоится в Международном культурном центре Union.
В рамках фестиваля четыре концерта звёзд Украины и мира:
- концерт оперной дивы Марии Максаковой,
- концерт Бориса Барского,
- концерт дуэта ANNA MARIA,
- творческий вечер-концерт Елены Палашек, фольклорного коллектива-легенды «Радуга», Татьяны Пискаревой и других артистов.
За 2 дня будет проведено 60 лекций и мастер-классов по тематикам:
- Лидерство, мотивация, успех (политики, психологи, известные общественные деятели)
- Здоровье и долголетие (выдающиеся врачи Украины: онкологи, неврологи, диетологи)
- Карьера и финансовый рост (владельцы крупных компаний, менторы, специалисты HR)
- Культура и искусство (заслуженные артисты Украины, искусствоведы, литераторы)
- Семья, Любовь, Отношения (известные психологи, коучи)
- Красота и привлекательность (знаменитые парфюмеры, дизайнеры украшений, стилисты)
- Астрология и нумерология (популярные нумерологи, астрологи, кармологи
- Саморазвитие и духовный рост (психологи, эзотерики).
Также купившим билеты на фестиваль будут предложены 25 трансформационных игр по разным тематикам, посещение картинных галерей МКЦ «Union», выставки, презентации и дегустации, розыгрыши ценных призов и подарков от партнёров фестиваля DIVA.
Стоимость билетов от 1200 гривен. Их можно купить здесь. Билет включает в себя посещение ВСЕХ активных форм фестиваля.
Фестиваль длится с 9 утра до 20 вечера.
Адрес: ул. Троицкая, 43.
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