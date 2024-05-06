В Одессе 11-12 мая пройдёт Ukrainian Women Festival DIVA

11-12 мая Ukrainian Women Festival DIVA состоится в Международном культурном центре Union.

В рамках фестиваля четыре концерта звёзд Украины и мира:

концерт оперной дивы Марии Максаковой,

концерт Бориса Барского,

концерт дуэта ANNA MARIA,

творческий вечер-концерт Елены Палашек, фольклорного коллектива-легенды «Радуга», Татьяны Пискаревой и других артистов.

За 2 дня будет проведено 60 лекций и мастер-классов по тематикам:

Лидерство, мотивация, успех (политики, психологи, известные общественные деятели)

Здоровье и долголетие (выдающиеся врачи Украины: онкологи, неврологи, диетологи)

Карьера и финансовый рост (владельцы крупных компаний, менторы, специалисты HR)

Культура и искусство (заслуженные артисты Украины, искусствоведы, литераторы)

Семья, Любовь, Отношения (известные психологи, коучи)

Красота и привлекательность (знаменитые парфюмеры, дизайнеры украшений, стилисты)

Астрология и нумерология (популярные нумерологи, астрологи, кармологи

Саморазвитие и духовный рост (психологи, эзотерики).

Также купившим билеты на фестиваль будут предложены 25 трансформационных игр по разным тематикам, посещение картинных галерей МКЦ «Union», выставки, презентации и дегустации, розыгрыши ценных призов и подарков от партнёров фестиваля DIVA.

Стоимость билетов от 1200 гривен. Их можно купить здесь. Билет включает в себя посещение ВСЕХ активных форм фестиваля.

Фестиваль длится с 9 утра до 20 вечера.

Адрес: ул. Троицкая, 43.

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