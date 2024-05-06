Си Цзиньпин: у Китая есть собственный план урегулирования «украинского кризиса»

Лидер КНР Си Цзиньпин понимает, что поставлено на карту для европейцев в «украинском кризисе» и заявляет о своей приверженности к взаимоуважению и мирному сосуществованию между государствами.

Как сообщает Укринформ, об этом он написал в своём письме, опубликованном в газете Le Figaro в начале его визита во Францию.

«Мы понимаем, какое потрясение вызывает украинский кризис у европейцев. Китай не инициировал этот кризис, не является его стороной или участником. Но мы всегда играли конструктивную роль в продвижении мирного урегулирования. Я неоднократно призывал к соблюдению целей и принципов Устава Организации Объединённых Наций, к уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран, к учёту законных интересов безопасности разных сторон», — написал Си.

«Чем дольше идёт кризис, тем больше страдает Европа и мир. Мы надеемся, что мир и стабильность в скором времени вернутся в Европу, и мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути разрешения кризиса», — говорится в послании лидера КНР.

Он также напомнил, что Китай продвигает свою Глобальную инициативу безопасности и Глобальную цивилизационную инициативу, которые вносят китайское предложение по совершенствованию глобального управления и ответа на вызовы развития человечества. Эти инициативы, по его словам, пользуются поддержкой более чем 100 стран и международных организаций.

«С момента основания нового Китая более 70 лет назад он никогда не начинал войны и не оккупировал ни одного сантиметра чужой земли. Это единственная страна в мире, которая закрепила свою приверженность мирному развитию в своей Конституции, и единственное крупное ядерное государство, которое обязалось не применять ядерное оружие первым», — заверил лидер КНР.

В письме отмечается, что Китай придерживается пяти принципов мирного сосуществования: взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, взаимное ненападение, взаимное невмешательство во внутренние дела, равенство и взаимная выгода, мирное сосуществование.

Кстати, глава КНР Си Цзиньпин 5 мая прибыл во Францию с государственным визитом; в аэропорту «Орли» китайского лидера встречал премьер-министр Габриэль Атталь.

В Париже Си встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен для обсуждения как экономических, так и геополитических вопросов, в частности, о войне в Украине. Это первая официальная поездка в Европу Си Цзиньпина, начиная с 2019 года. После Франции лидер Китая посетит Сербию и Венгрию.

Одесса News информировала, что Си Цзиньпин на переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцом в Пекине в апреле 2024 года заявил, что Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, но с участием России.

Фото: Getty Images

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