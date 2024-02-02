Мэр Одессы передал военным 1 тысячу дронов и 4 внедорожника

Мэр Одессы Геннадий Труханов передал подразделениям Территориальной обороны Вооружённых Сил Украины 1000 дронов, 400 приборов ночного видения и 4 внедорожника.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Геннадий Труханов отметил, что это первая такая многочисленная партия дронов, приобретённых по Городской программе помощи ТрО.

«Мы продолжаем закупки дронов для ТрО. В ближайшее время будут объявлены ещё два тендера — по 3 тысячи дронов каждый», – отметил Геннадий Труханов.

Одесса News информировала, что в декабре 2023 года мэр Одессы Геннадий Труханов передал военным очередную помощь – 61 лодку.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy