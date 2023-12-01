Куда пойти в Одессе на первых зимних выходных 2-3 декабря

2-3 декабря одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

2 декабря КП «Одесгорэлектротранс» приглашает на экскурсию в свой музей. Вас познакомят с историей и развитием электрических средств передвижения, вы узнаете, как зародилась идея электротранспорта и история его создания. Как выглядели первые электрические трамваи и как они работали, а также интересные факты современного электротранспорта. Экскурсия для всех желающих, только следует предварительно зарегистрироваться, поскольку количество мест ограничено. Для регистрации и дополнительной информации обращайтесь по телефону : +380 50 399 4211 или +380 48 717 54 54.Начало в 12 часов. Вход свободный. Адрес: Алексеевская площадь, 21а.

2 и3 декабря в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут два спектакля:

2 декабря в театре легендарная постановка «Аиды». Откройте для себя новый взгляд режиссёров и артистов на всемирно известный сюжет. «Аида» – это красочная музыка, динамичный сюжет, яркие характеры и напряжённый драматизм. Длительность спектакля 3 часа 20 минут. Стоимость билетов 100-650 гривен. Начало в 16 часов.

3 декабря театр показывает балет в двух действиях по мотивам сказки Ганса Кристиана Андерсена «Дюймовочка». В большом волшебном цветке крошечная девочка Дюймовочка. Все жители живописной земли – бабочки, стрекозы, цветы – как можно быстрее хотят познакомиться с этим цветочным чудом. Они устраивают настоящий праздник в честь рождения хрупкой красавицы. На праздник прибывают всё новые и новые гости, среди которых Дюймовочка замечает прекрасного Принца Эльфов. И любовь зажигает её сердце… Стоимость билетов от 100 до 500 гривен. Приходите к 16 часам.

3 декабря в Одесской областной филармонии состоится премьера необычной и яркой программы Odessa Fiesta, в которой слушатели станут участниками танцевального действа. Зажигательные ритмы босса новы, танго, сальсы, болеро будут сменять друг друга в ярком калейдоскопе стран Испании, Латинской Америки, Греции, Мексики, Израиля и Украины. Стоимость билетов от 100 гривен. Приходите к 14.00. Адрес: ул. Бунина, 15.

3 декабря солистка Одесской филармонии Нелли Нечаева организует сольный концерт “Я пою под дождём”. Это лирическая эстрадная программа, в которой вместе с ней работают талантливые одесские музыканты. Стоимость билетов от 150 гривен. Приходите к 18 часам. Адрес: ул. Бунина, 15.

До 3 декабря в Одесском культурном центре UNION открылась персональная выставка работ Сергея Поляничко “Магрибские сказки”. На серию работ автора вдохновили реальные путешествия в Марокко – одну из самых удивительных стран мира, где откровения встречаются каждый день с теми, кто к ним готов.

До 8 декабря в галерее Одесского литературного музея выставка «Украина – космическое государство», где будут представлены материалы из коллекции тематической филателии Л.В. Субботина (1936-2019) – учёного-археолога, историка, Почётного гражданина г. Болград. Собрание филателии Л. Субботина насчитывает тысячи единиц, объединённых одной темой – история мировой космической отрасли. На выставке в гармонии с её тематикой представлены работы художника из Одессы Евгения Сивоплясова, который воспроизводит космос на своих картинах.

До 10 декабря в галерее Летнего театра Городского сада #ARTODESSA фотовыставка выдающегося мастера фотографии из Одессы, обладателя международной категории EFIAP Олега Куцкого. Фотовыставка посвящена Одессе и одесситам. Большинство представленных работ охватывают большой период мирной жизни города с 2000-х и до 2020-х.

До 16 декабря в помещении Всеукраинского центра болгарской культуры будет открыта художественная «Выставка непобедимых – Артнаступление» и экспозиция «Жизнь-осенние мотивы». Это авторский проект Почётного работника культуры Украины, организатора, куратора и участника выставки Елены Алексеенко. Все представленные на выставке работы можно приобрести. Каждому, кто купит работу, будет вручена именная грамота от автора с автографом и скидка на последующие покупки. Выставка работает с 11:00 до 16:00, без выходных. Вход – свободный.

До 20 декабря в Одесском музее западного и восточного искусства выставка работ Майи Макеевой «Не жизнь, а какой-то сюр». Адрес: улица Пушкинская, 9. Стоимость взрослого билета – 100 гривен, детского – 50 гривен.

Уютных мирных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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