В очках и с папками подмышкой Стерненко совсем не был похож на убийцу

Шевченковский районный суд Киева 12 июня начал рассмотрение ходатайства по избранию меры пресечения одесскому праворадикалу Сергею Стерненко по сути.

Как сообщает Укринформ, заседание началось с утра в стадии рассмотрения ходатайств.

Накануне Стерненко в Главном следственном управлении СБУ объявили подозрение в совершении преступления по ст.115 ч.1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст.263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

Адвокаты Стерненко ходатайствовали об отводе судьи Владимира Бугиля, прокурора Николая Бозовуляка, вызове в суд народных депутатов Игоря Васылива и Гео Лероса — членов следственной комиссии Верховной Рады по расследованию нападений на активистов. Все эти ходатайства судом не были приняты во внимание.

Зато было удовлетворено ходатайство о вызове на заседание прокурора Андрея Радионова, который, по данным СМИ, ранее отказался подписывать подозрение Стерненко.

Радионов, будучи старшим группы прокуроров по делу Стерненко, отказался подписывать подозрение из-за отсутствия доказательств, после чего вообще вышел из дела, а также пожаловался на Ирину Венедиктову — обратился в Совет прокуроров из-за публичного обещания генерального прокурора «сообщить Стерненко о подозрении в любом случае». Он усмотрел в её словах «предвзятость, необъективность, нарушения презумпции невиновности и признаки влияния и вмешательства в деятельность следователя и прокурора».

Хоть сторона обвинения и была против вызова в судебное заседание прокурора Андрея Радионова, суд всё-таки удовлетворил ходатайство защиты.

Пока шло заседание, под здание суда несколько сотен человек пришли поддержать Стерненко.





В «группе поддержки» были замечены «главный гиперлуп» страны, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, народные депутаты от «Голоса» Кира Рудык, Александра Устинова, от «Слуги народа» Гео Лерос, активист Александр Леменов, бывший пленник Кремля Владимир Балух, девушка Стерненко Наталья Усатенко, которая была вместе с ним во время нападения, муж экс-главы Минздрава Ульяны Супрун Марко и другие.



Периодически возле здания возникали стычки между активистами и правоохранителями. Сторонники Стерненко требовали, чтобы их пропустили в зал суда, правоохранители заявляли, что могут пустить не более 20 человек. Это вызвало возмущение соратников Стерненко: они жгли дымовые шашки, бросали петарды и вступали с полицией в потасовки.

Досталось и журналисту издания «Шарий.net», освещавшего происходящее. В конфликт вмешалась полиция, задержав журналиста.

Здание суда находилось под усиленной охраной. Под стенами, у входа в здание, правоохранители стояли в несколько рядов.

Прокурор Бозовуляк в ходе заседания заявил, что Стерненко в мае 2018 года после совершения на него нападения сам себе нанёс колото-режущие раны. По его словам, 24 мая 2018 года Стерненко, когда увидел, что двое нападавших — Исайкул и Кузнецов — стремительно приближаются к нему, достал сложенный нож, который носил с собой после предыдущих нападений с целью самообороны, разложил его для возможного применения, и держа нож в руке, спрятал его у себя за спиной.

«В это же время Исайкул и Кузнецов, приблизившись к Стерненко, напали на него, нанося удары рукой в различные части тела и по голове, причинив ему, согласно заключению эксперта, закрытую черепно-мозговую травму».

Прокурор отметил, что Стерненко, «защищаясь и находясь в состоянии необходимой обороны», прикрываясь левой рукой от нападавших, а в правой руке держа нож, стал наносить удары ножом нападавшим, таким образом нанеся Исайкулу одну резаную рану живота, и Кузнецову – проникающую колото-резаную рану живота.

Сам Стерненко в ходе этого нападения, по словам Бозовуляка, согласно заключению эксперта, получил несколько резаных ран пальцев и т.д.

«Не ожидая такого активного физического сопротивления со стороны Стерненко, Исайкул, получив ножевое ранение живота, сказал разбегаться, после чего оба побежали в противоположные стороны, в связи с чем состояние необходимой обороны для Стерненко прекратилось. Стерненко таким образом использовал право на защиту, то есть путём причинения вреда Исайкулу и Кузнецову для пресечения этого посягательства… После этого… через некоторое время Стерненко побежал за Кузнецовым. Стерненко, будучи возмущённым очередным нападением на себя, на почве внезапно возникших неприязненных отношений к Кузнецову, с целью мести последнему за это… действуя умышленно, с ножом с целью причинения смерти нанес Кузнецову минимум три удара по туловищу последнего, нанеся ему, согласно заключению эксперта, резаную рану грудной клетки справа, резаную рану правого плеча… колото-резаное ранение грудной клетки слева, в ходе которого было повреждено сердце, что привело к острой кровопотере и шоку, что стало причиной смерти Кузнецова на месте происшествия. После этого, для придания своим действиям вида пребывания в состоянии необходимой обороны, с целью избежания уголовной ответственности, Стерненко нанёс себе поперечно ориентированную резаную рану левой кисти, и вертикально ориентированную рану на левой кисти в средней верхней её части…», — сообщил прокурор.

Также прокурор акцентировал на рисках, которые, по мнению обвинения, существуют, в частности, относительно возможного уничтожения, сокрытия или искажения вещей или документов, которые могут иметь важное значение для следствия в плане возможного незаконного воздействия на свидетелей.

Представитель обвинения попросил избрать для Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и сдачей своих документов для выезда за границу на хранение.



У Стерненко появилось много желающих взять его на поруки. Об этом заявили народные депутаты из фракций «Голос», «Европейская солидарность». На суде эксклава Минздрава Ульяна Супрун также заявила о готовности взять Стерненко на поруки.



Суд отложил заседание по избранию меры пресечения активисту Сергею Стерненко на понедельник, 15 июня.

Одесса News будет информировать читателей о дальнейших событиях в судебном заседании.