Гости Одессы и её жители опробовали самую большую в Украине пешеходную зону

С вечера 4 июня одесситы получили возможность пройтись по пешеходной зоне, которая теперь будет открываться впредь по выходным и праздничным дням.

Корреспондент Одесса News тоже прошёлся по самой большой пешеходной зоне Украины.

Оказалось, что, несмотря на многочисленные новости в СМИ, в том числе и в нашем издании, многие автомобилисты ничего об этом нововведении не знали и с недоумением разглядывали новые запрещающие знаки и вынуждены разворачиваться.

Некоторые «водилы» пытались тщетно уговорить стражей порядка пропустить их.

Волонтёры раздавали флаеры с информацией о работе пешеходной зоны.

Одесситы и гости города наслаждаются свободой, особенно вездесущие самокатчики.

На въездах в пешеходную зону стоят патрули КУ «Муниципальная варта» и полиции, въезды ограничены цветочными клумбами.

Но кое-кому разрешён въезд в пешеходную зону. Это жителям домов, находящихся в пешеходной зоне при наличии паспорта, людям с инвалидностью и лицам пожилого возраста, постояльцам отелей при наличии бронирования номера; такси с пассажирами — местными жителями или постояльцами отелей с документами; курьерам службы доставки на мопедах при условии пешего передвижения; свадебным кортежа в ЗАГС на ул. Ришельевской; машинам, доставляющие продукты в магазины и рестораны; велосипедам, самокатам и моноколёсам.

А вот мотоциклам и мопедам въезд запрещён наравне с автомобилями. Кроме того, на улицах пешеходного центра будет запрещена стоянка автомобилей. Парковка будет разрешена только во дворах или на внутренних парковочных площадках заведений.

Но уже с понедельника пешеходная зона перейдёт в будничный рабочий режим.

Фото и видео: Одесса News/Ольга Черненко

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