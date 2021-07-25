Печальное зрелище: в Одессе разваливается Труханова детище

Велопешеходная эстакада, соединяющая участки Трассы здоровья в районе 10-й станции Большого Фонтана, серьёзно пострадала от недавних сильных ливней.

Как передаёт корреспондент Одесса News, посреди сооружения образовался провал внушительных размеров.

Наша редакция обращала внимание и ранее на неприятности с велоэстакадой: то плитка просядет, то оползень разрушит часть дороги. Коммунальные службы кое-как в оперативном порядке в марте латали допущенные проектантами прорехи. Однако, восстановленная плитка по-прежнему уходит в сторону моря.

Конечно, можно всё происходящее с велоэстакадой списать на природно-стихийные процессы, но ведь всё это надо было предусмотреть, рисуя проект стоимостью в 74 миллиона гривен на бумаге.

Открывая в июне 2020 года эту эстакаду, мэр Одессы, неоднократно приезжавший сюда и лично контролировавший ход работ, подчеркнул, что при строительстве велоэстакады «были выполнены масштабные противооползневые работы» и выразил надежду, что Трасса здоровья станет излюбленным местом отдыха одесситов. Пока что Трассу здоровья лучше не посещать — опасно не только для здоровья, но и для жизни.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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