«Моряки» 25 июля сыграют свой первый в Премьер-лиге матч в новой форме

25 июля футболисты одесской команды «Черноморец» выйдут на первый после перерыва матч в Премьер-лиге в новенькой игровой форме.

Как сообщает ФК «Черноморец» на одноименном стадионе состоялось представление новой игровой формы команды «моряков» от фирмы Kelme, а также прошла презентация старта партнёрских отношений между ФК «Черноморец» и компанией Parimatch.

Отмечается, что новый футбольный сезон «Черноморец» начнёт с новым официальным спонсором — лидером беттинг-индустрии и первым официальным онлайн букмекером Украины Parimatch.

В ФК надеются, что партнёрство одного из самых популярных клубов страны и главного украинского драйвера спорта ещё больше усилит популяризацию футбола в регионе, повысит интерес зрителей к спорту и привлечёт молодежь к занятиям футболом.

В планах ФК «Черноморец» и Parimatch проведение совместных акций, направленных на популяризацию игры, основываясь на славной истории главного футбольного бренда Одессы, а также репутации, опыте и международной экспертизе бренда Parimatch.

Генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра сказал, что «с таким амбициозным партнёром у „Черноморца“ есть будущее, и мы готовы ставить перед клубом самые смелые задачи. Очень хотим, чтобы у нас всё получилось в лучшем виде. Чтобы мы развивались и вместе создали футбол, приносящий удовольствие нашему болельщику, который будет с радостью посещать стадион и поддерживать команду „моряков“ весь чемпионат и в любую погоду».



Как сообщала Одесса News, первый матч в Премьер-Лиге «Черноморец» сыграет с черниговской командой «Десна» на стадионе имени Гагарина в Чернигове 25 июля в 19.30.

Фото и видео: ФК»Черноморец»

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