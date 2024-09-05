Сильные дожди наделали беды в Одессе

4 сентября в Одессе прошли обильные дожди, вызвавшие подтопление ряда улиц.

Как сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально», на улицах города вчера работали по ликвидации последствий непогоды 28 единиц техники, 71 сотрудник коммунального предприятия «Городские дороги».

На 23:00 были затоплены улицы Балковская, Приморская, Черноморского Казачества угол Газового переулка. Движение здесь было не возможным.

Подтоплены были улицы Атамана Головатого, Среднефонтанская, пр.Гагарина угол пр. Шевченко, где движение транспорта было затруднено.

Район Французского бульвара угол ул. Семинарская также подтоплен и движение осуществлялось лишь по трамвайному пути.

Работают аварийные бригады КП «Горзелентрест» и другие службы.

Читатели Одесса News сообщали, что на Балковской несколько автомобилей оказались в полностью в воде, поскольку её уровень превысил возможность для проезда. В нескольких домах на Молдаванке и Лузановке залило подвалы. Ситуация усложнялась отключением света.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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