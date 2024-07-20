В Одессе возле рынка «Привоз» произошла стрельба

В Одессе 19 июля возле рынка «Привоз» произошёл конфликт с участием прохожих. Патрульному разорвали форму, он открыл огонь.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как утверждают в полиции, правоохранители преследовали предполагаемого нарушителя правопорядка, в то время как собравшиеся люди пытались им помешать.

В одесском управлении патрульной полиции отметили, что мужчина имел признаки наркотического опьянения, нецензурно высказывался и отказывался пройти освидетельствование.

«У служебного авто собралась толпа людей, которые пытались помочь мужчине убежать. Одна из женщин вырвала у полицейского огнестрельное оружие и разорвала форменную одежду. Патрульный применил к нарушительнице спецсредство – баллончик с газом раздражающего действия, вернул пистолет и использовал его для вызова вспомогательных сил», – говорится в сообщении.

Патрульные отметили, что их сотрудник действовал в соответствии с п. 13 ст. 46 закона «О Национальной полиции».

«Во время толкотни водитель пытался скрыться. Фигуранта и двух человек доставили в отделение полиции», – добавили в управлении.

На водителя составили админпротокол по ст. 130 Кодекс Украины об административных правонарушениях, а также открыли уголовное производство, квалифицировав событие как насилие в отношении работника правоохранительного органа (ст. 345 Уголовного Кодекса Украины), добавили в полиции.

По словам очевидцев, мужчину пытались остановить на блокпосту возле Старосенной площади, но он не выполнил требование полиции и поехал дальше. Правоохранители пытались задержать военнообязанного мужчину, якобы уклоняющегося от службы.

Одесса News информировала, что жителя Одессы, планировавшего переплыть Тису, чтобы попасть в Венгрию, задержал пограничный наряд отдела «Вилок» Мукачевского отряда в Закарпатье.

Фото: Нацполиция

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