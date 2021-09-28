Одесские полицейские задержали 40-летнего мужчину за растление несовершеннолетней

27 сентября во дворе многоэтажки в Малиновском районе Одессы 40-летний мужчина совершил непристойные действия на глазах у 14-летней девушки и склонял её к половой связи.

Несовершеннолетняя сбежала домой и сразу же рассказала обо всём матери, — сообщает Нацполиция в Одесской области.

Правоохранители задержали мужчину на месте происшествия. Ему объявили подозрение по ч.1 ст.156 Уголовного кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.

Сейчас следователи отделения полиции №3 Одесского районного отдела полиции №1 по согласованию с Малиновской окружной прокуратурой Одессы ходатайствуют об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За развращение несовершеннолетней фигуранту грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.



Как сообщала Одесса News в сентябре 2021 года, в Одессе будут судить мужчину за развращение и изнасилование 10 несовершеннолетних девушек.

Фото и видео: Одесское районное управление полиции №1