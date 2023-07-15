Одесские пограничники разоблачили организатора побега уклонистов за границу

В Одесской области правоохранители ликвидировали очередной канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

Отмечается, что в результате успешно проведённой оперативной работы пограничники Одесского отряда совместно со следственным подразделением, сотрудниками миграционной полиции под процессуальным руководством Малиновской окружной прокуратуры г. Одессы прекратили преступную деятельность группы лиц, организовавших канал побега «уклонистов» за границу.

«Главным координатором нелегального трафика оказался житель столицы, подыскивавший потенциальных клиентов в закрытом телеграмм-канале. Для организации незаконного трансфера в Молдову киевлянин привлёк двух сообщников: один занимался организационными вопросами и встречал мужчин на подъезде к Одессе, другой – оттуда трансфером отправлял их к месту незаконного пересечения границы», — говорится в сообщении.

Свои услуги дельцы оценивали в 8000 долларов США с одного «клиента».

Одного из членов преступной группы и четырёх его «подопечных» правоохранители задержали непосредственно во время попытки переправки военнообязанных за границу. Остальных двух соучастников сделки задержали по местам жительства.

Во время санкционированных обысков у фигурантов дела правоохранители изъяли мобильные телефоны с перепиской с клиентами, денежные средства и другие доказательства их противоправной деятельности.

Всем участникам нелегального трафика сообщили о подозрении по ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Как сообщала Одесса News, в июле 2023 года пограничники Белгород-Днестровского погранотряда и сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мужчину, который пытался использовать фиктивный брак для пересечения границы и уклонения от призыва на воинскую службу.

Фото: Госпогранслужба.

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