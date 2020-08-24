Такого на границе не было: чиновница из Киева прибыла с рабочим визитом с детьми и подругой

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина вместе со своими сыном и дочкой, а также заместителем Министра внутренних дел Украины Екатериной Павличенко побывала с рабочим визитом в Южном региональном управлении Госпогранслужбы.

Об этом сообщает пресс-служба пограничников.

Как отметила Ольга Стефанишина, пограничники всегда на передовой реформации и трансформации.

«Очень хорошо помню 2014 год, когда именно украинские пограничники стояли бессменно на границе и не изменяли присяге», — сказала она.

Начальник Южного регионального управления полковник Сергей Ил ознакомил высокопоставленных чиновниц с охраной государственных рубежей в этом регионе, в частности, с инфраструктурой отдела пограничной службы «Одесса», особенностями охраны участка границы и работой самого подразделения.

Также состоялся визит гостей в отряд морской охраны и на пост технического наблюдения.

В ходе общения Ольги Стефанишиной и Екатерины Павличенко с пограничниками было отмечено, что благодаря международной технической помощи на постах технического наблюдения установлены современные радиолокационные станции слежения, что значительно повышает уровень эффективности охраны морских рубежей.

Гостьи также ознакомились с условиями службы и проживания пограничников, которые рассказали о своих буднях, действиях в случае возникновения нестандартных ситуаций, показали, как подсвечивают надводную обстановку.

Был отмечен высокий профессионализм пограничников, а также необходимость дальнейшего развития и модернизации пограничных подразделений, ведь обеспечение пограничников современным высокотехнологичным оборудованием позволит повысить эффективность охраны государственной границы.

Подводя итоги визита, чиновницы отметили, что результатами совместных усилий должно стать приведение системы охраны границы на суше, на его морских и речных участках, в аэропорта к лучшим европейским стандартам.

На сайте Офиса вице-премьерши говорится, что впервые на служебной территории пограничников побывали дети.

Как сообщала Одесса News, в конце июля 2020 года первый заместитель Председателя Госпогранслужбы генерал-майор Владимир Никифоренко с рабочей поездкой посетил пограничников Одесского отряда.

Фото: Госпогранслужба, Facebook