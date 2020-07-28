К одесским пограничникам нагрянул «ревизор»

Первый заместитель Председателя Госпогранслужбы генерал-майор Владимир Никифоренко с рабочей поездкой в выходные дни посетил пограничников Одесского отряда.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

«Находясь на участке отряда, заместитель руководителя ведомства ознакомился с историей отряда, инфраструктурой и особенностями охраны морского участка границы», — говорится в сообщении.

Также Владимир Никифоренко проверил Порядок организации оперативно-служебнои деятельности непосредственно на границе.

В частности, первый заместитель руководителя пограничного ведомства побывал на отделе пограничной службы «Одесса», проинспектировал условия несения службы на постах технического наблюдения «Фонтан» и «Ланжерон», где пограничники круглосуточно наблюдают за надводной обстановкой.

Кроме того, во время визита посетил пункт пропуска «Одесский МТП» и погрузочно-таможенный комплекс «Евротерминал», где ознакомился со спецификой работы пограничников во время растафирования контейнеров, прибывающих из США с легковыми автомобилями, и рисками, которые могут иметь место в пункте пропуска.

Подводя итоги визита, первый заместитель Председателя Госпогранслужбы Владимир Никифоренко подчеркнул, что основными задачами является сохранение жизни и здоровья персонала, а также недопущение коррупционных проявлений среди пограничников, ибо наказание коррупционера — лишь дело времени. Одесса News сообщала об участии подразделений Госпогранслужбы в украинско-американских учениях Си Бриз-2020.

Фото: Госпогранслужба