Отстрелялись: эскадра НАТО в составе пяти кораблей зашла в Одессу после учений

Ранним утром 25 июля сразу пять кораблей НАТО во главе с флагманом группы SNMG2 зашли в одесский порт.

Как сообщает Думская, первыми, около 7 часов, ошвартовались в военно-морской базе «Юг», что в Практической гавани, корветы — румынский «Контрадмирал Себастиан» (борт 264) и болгарский «Бодрый» (борт 14).

К 9 часам в порт начали прибывать основные ударные силы «Си Бриза». На 18, 19 и 20 причалах пришвартовались фрегаты — испанский (флагман SNMG2) F101 «Альваро де Базан», турецкий F243 «Йылдирим» и румынский F222 «Регина Мария».

Отмечается, что все корабли не впервые в Одессе, кроме испанца. Экипаж испанского флагмана на учениях отличился — лётчики сумели провести успешную спасательную операцию по доставке травмированного американского моряка с эсминца «Портер» DDG78 на аэродром «Школьный» в Одессе.

Фрегат назван в честь испанского адмирала XVI века и включён в состав испанских ВМС в декабре 2003 года.

Длина корабля 147 метров, ширина 19, осадка — восемь метров. Водоизмещение около 6000 тонн. Две газовые турбины General Electric LM 2500, (такие же, как на американских эсминцах типа «Арли Берк») и две дизельные установки Bazan-Caterpillar разгоняют его до 28 узлов.

Alvaro de Bazan оснащен аналогом американской боевой информационно-управляющей системой «Иджис». Основное ударное оружие корабля — противокорабельные ракеты «Гарпун». Кроме того, у него есть 48 шахт вертикального пуска Мк.41 для различных ракет, торпедные установки и артиллерийское вооружение. «Базан» несет один противолодочный вертолёт SH-60 «СиХоук».

Корабли простоят в Одессе до 28 июля.

Днём ранее украинские военные авиаторы в ходе многонациональных учений Sea Breeze-2020 впервые отработали практические стрельбы с вертолёта по морской цели как одну из боевых задач. Об этом сообщает Armyinform.



«Этот элемент был выполнен успешно, цель поражена и это дополнительно подчёркивает, что техника, которую мы получили в ВМС, а именно в бригаде морской авиации, используется на 100 процентов», — отметил начальник штаба руководства учений Sea Breeze-2020 Константин Плахотнюк.

Фото: Минобороны, Думская, Госпогранслужба