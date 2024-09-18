В Одесской области пограничники обнаружили браконьеров с уловом на 1,4 млн гривен

Пограничники Одесского отряда совместно с сотрудниками Нацполиции и экологической инспекции задержали двух рыбаков с незаконным уловом рыбы.

Инцидент произошёл в акватории озера Сасык в Одесской области, сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что браконьеры на резиновой лодке с помощью рыбацких сеток совершали незаконный отлов водных живых биоресурсов. К моменту разоблачения рыбаки успели выловить более 100 кг судака, тарани и леща.

«По подсчётам экологической инспекции, общая сумма нанесённого ущерба государству составляет почти 1,4 млн грн. На ценителей незаконной рыбалки представители экологической инспекции составили протокол», — говорится в сообщении.

Лодка, орудия ловли и водные биоресурсы изъяли установленным порядком до решения суда.

В действиях браконьеров усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 249 УК Украины «Незаконные занятия рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом».

Одесса News информировала, что в Одесской области пограничники задержали браконьеров с уловом более 400 кг мидий.

Фото: Госпогранслужба

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