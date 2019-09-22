Браконьеры напали на сотрудников нацпарка «Тузловские лиманы»

В Одесской области на территории Национального парка «Тузловские лиманы» браконьеры напали на сотрудников государственной охраны.

Об этом сообщил руководитель исследовательского департамента нацпарка Иван Русев на своей странице в Facebook.

«Эколог отметил, что пограничники не реагировали на события.

«Только что, на глазах вооружённых до зубов пограничников били службу госохраны нацпарка, вырвали у меня и коллег фото- и видеокамеры. 40 браконьеров под прикрытием пограничников изымали тонны кефали с НПП «Тузловские лиманы». Команда нацпарка срочно выезжает в больницу снимать побои», — написал он.

«Государством управляют бандиты в погонах и сейчас у меня полностью исчезло желание охранять такое государство. Надежда только на друзей парка…не дать ментам и прокурорам прикрыть бандитов ОК Гранит (кооператив, — ред.), тотально уничтожающих рыбу…требовать специальной комиссии для расследования. Следственные материалы забрать у Татарбунарской полиции, также крышующих беспределы в нацпарке и передать независимой группе следователей», — с тревогой сообщает Русев.

Одесса News ранее обращала внимание государственных органов, ответственных за состояние природной среды в национальном парке «Тузловские лиманы» на вопиющую безответственность и коррупционную составляющую. Однако, наши сообщения остаются без какой-либо реакции власти.