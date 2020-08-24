Российский художник Васильев: Процветания Одессе. Всё наладится. Я в это верю

Художник из российского города невест – Иваново – лишь единожды за свою жизнь побывал в Одессе. Но впечатления оказались столь сильными, что художник многие десятилетия своей жизни держит в руках кисть у мольберта с мыслями о нашем городе и одесситах.

Знакомство редакции Одесса News с Николаем Васильевым произошло случайно: художник часто заходит на новостные сайты Одессы с желанием узнать что-то новенькое из жизни одесситов. Как-то попал и на наш сайт.

Мы попросили рассказать Николая Васильева, откуда такое трепетное отношение к Одессе, почему в его творчестве столько внимания уделяется Одессе и одесситам.

Интервью взял наш корреспондент Александр Александров.

Николай Александрович, откуда такая любовь к Одессе?

Одессу люблю с детства. Запали в душу песни про город, её история, её необыкновенный колорит. Фильмы, которые смотрел с большим удовольствием. Дедушка мой, Журавлёв Михаил Николаевич служил до войны в Одесском военном округе.

Вы бывали в Одессе?

В Одессе был один раз. Город полюбил. Да и как его не любить. Город уникален. Люди прекрасные.

Да, кстати, одну из фотографий корреспондента нашего издания Вы перевели на холст…

Смотрю фотографии, конечно. Как без этого. Художники обладают творческим воображением, поэтому пишут и рисуют различные периоды жизни и истории.

Где вы получили художественное образование?

Художественное образование получил в Ивановском художественном училище им. М.И. Малютина в 1967 году. Работал художником-оформителем, художником-конструктором, начальником отдела промышленной эстетики на крупном промышленном предприятии.

Как дальше развивалась Ваша творческая биография?

Больше половины своего 50-летнего стажа работал в педагогике. Преподавал в школах изобразительного искусства, работал в Ивановском художественном училище преподавателем. Кроме художественного училища, у меня диплом бакалавра теологии.

А как с выставочной деятельностью?

Были две небольшие выставки к 60-летнему юбилею.

Общаетесь с украинскими художниками?

С украинскими художниками, к сожалению, не общаюсь, но не прочь общаться, если представится такая возможность.

Чем занимаетесь сейчас?

Сейчас на пенсии и работаю в своё удовольствие. Больше люблю графику. Рисую и пишу акварелью, маслом. В основном, для себя. Если мои работы кому-то нравятся, то очень этому рад. Стараюсь быть ни на кого не похожим, хотя сейчас это не просто.

Что бы Вы хотели пожелать Одессе и одесситам?

Привет и процветания Одессе! Всё наладится. Я в это верю!