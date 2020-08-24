Одесса отмечает День независимости Украины

24 августа отмечается День Независимости Украины.

День Независимости Украины отмечается ежегодно 24 августа в честь принятия Верховной Радой УССР в 1991 году Акта провозглашения независимости Украины — политико-правового документа, который стал свидетельством нового статуса украинского государства.

Сегодня в Одессе пройдёт ряд официальных мероприятий, санкционированных местными властями.

Так, с 9 утра начнётся Марш защитников Украины, участники которого пройдут по улицам Одессы от Театральной площади через улицы Ришельевскую, Пантелеймоновскую, Привокзальный переулок, Итальянский бульвар, Куликово поле к скверу Героев Небесной Сотни, к мемориальному камню.

В парк им. Т.Г. Шевченко к 10 утра придут некоторые официальные лица из облгосадминистрации и Одесского горсовета, представители отдельных общественных организаций, молодёжи, военнослужащие, священнослужители, чтобы возложить цветы к памятнику.

24 августа в храмах Одессы пройдут молебны за Украину.

На Приморском бульваре в 12 часов будет дан старт автопробегу, маршрут которого пройдёт по улицам Пушкинской, Ланжероновской, Ришельевской, Большой Арнаутской, Разумовской, М. Грушевского, Киевскому шоссе и завершится у Клеверного моста.

В этот день в самом разгаре на Приморском бульваре будет традиционный Вышиванковый фестиваль. С 10 до 21 часа будет проходить выставка-ярмарка народных мастеров и украинских производителей.