Зеленский призвал провести внеочередную сессию ЮНЕСКО по Одессе

Президент Владимир Зеленский призвал провести внеочередную сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО о включении исторического центра Одессы в Список Всемирного наследия.

Об этом он сказал в обращении к участникам 215-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО.

Глава Украинского государства подчеркнул важность расширения совместных усилий для защиты культурного наследия в Украине из-за ежедневной угрозы в результате российских атак.

«Должны дать чёткий сигнал, что мир не закроет глаза на уничтожение нашей общей истории, нашей общей культуры, нашего общего наследия. Одним из шагов для этого должно стать сохранение исторического центра Одессы — прекрасного города, важного порта на Чёрном море и источника культуры для миллионов людей в разных странах. Вместе с партнёрами мы подготовили номинационное досье Одессы для включения в Список Всемирного наследия. Это мы передаём в ЮНЕСКО. И я обращаюсь к вам с просьбой инициировать проведение внеочередной сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы решить этот вопрос для Одессы», — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что нельзя медлить с этим.

«Одесса, как и все другие города Украины, является мишенью для российских ударов. Пожалуйста, поддержите Одессу! Покажите именно на уровне ЮНЕСКО, что российский террор должен закончиться», — призвал Зеленский.

Как сообщала Одесса News, 11 октября Украина официально передала на рассмотрение ЮНЕСКО номинационный файл «Исторический центр города-порта Одессы» для включения в список Всемирного наследия. Это сделал в Париже (Франция) Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины инициировало включение исторического центра Одессы в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod