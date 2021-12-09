Группа «СПЛИН» выступит в Одессе

Легендарные «СПЛИНЫ» выступят в Одессе на стадионе «Черноморец» 12 июня 2022 года.



Концерт станет по-настоящему долгожданным событием – в прошлый раз группа была в Одессе в 2013-м году. «СПЛИН» готовят программу «THE BEST», в которую войдут лучшие песни из разных альбомов.

Культовые хиты «Выхода нет», «Орбит без сахара», «Танцуй!», «Моё сердце», «Новые люди», «Линия жизни», «Романс» и навсегда останутся классикой рок- музыки.

За последние 8 лет «СПЛИН» выпустили 5 альбомов, песни из которых ещё не слышали в Одессе в живом исполнении группы.

Концерт «СПЛИН» пройдёт в формате масштабного стадионного шоу, место проведения – стадион «Черноморец». Группа порадует зрителей мощным лайвом, а световое и визуальное сопровождение ещё больше усилят ощущения от музыки и вокала.

Приходите на концерт, чтобы спеть строчки песен, которые вы наверняка знаете наизусть:

«И моё сердце остановилось, моё сердце замерло»;

«Скоро рассвет, выхода нет, ключ верни и полетели»;

«Она жуёт свой Орбит без сахара, и вспоминает тех, о ком плакала»;

«Лови мой ритм – танцуй, танцуй, танцуй, танцуй!».



Билеты от 699 гривен можно приобрести на сайте Concert.ua. До конца декабря 2021 года действуют специальные цены: 50% на каждый второй билет одной категории в заказе.

О группе «СПЛИН». Рок-группа из Санкт-Петербурга. Бессменный лидер – Александр Васильев. Группа была создана в 1994 году. На счету 14 студийных альбомов. Музыку «Сплин» можно отнести к жанрам: альтернативный рок, арт-рок, поп-рок, инди-рок, электроник-рок, пост-панк, пост-гранж, психоделический рок.

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